Presidente de la CPC: No es el minuto de paralizar la discusión por las 40 horas

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, aseguró que se debe continuar con la tramitación del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, pese a la recomendación de la mesa técnica convocada por el Gobierno.

Al ser consultado sobre esta situación, Swett manifestó que "creo que no es el minuto de paralizar esta discusión, yo creo que es el minuto de ampliar esta discusión, incorporando las otras dos variables que planteamos al inicio".

"Aquí claramente tenemos que hacernos cargo de varias cosas a la vez, de bienestar de los trabajadores, de más tiempo con sus familias, también está el tema del empleo y también está el tema de las remuneraciones y ahí tenemos que tener una diálogo generoso, técnico y constructivo, para que esto se transforme en soluciones reales a las personas", dijo.

Para el líder empresarial, "este es un tema que hay que abordarlo desde esas tres dimensiones".

Desde el Senado, Juan Pablo Letelier (PS) comentó que "algunos querrán, los expertos, postergar esto, eso es un análisis desde la economía, pero no es un análisis desde lo social, no es un análisis respecto a la calidad de vida de lo que queremos, no es un análisis respecto de lo que está pasando en nuestra sociedad".

"Reducir a las 40 horas es una necesidad, esto es una batalla que han dado los trabajadores", precisó.