Romero defiende revisión a las 40 horas y sala cuna universal: "¿Y los derechos de los desempleados?"

A pocas horas de la investidura del Presidente José Antonio Kast, su ministro del Trabajo, Tomás Rau, advirtió que presentarán indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal y que revisarán el cronograma para la reducción gradual de las 40 horas laborales.

Estos anuncios generaron preocupación en la oposición debido a que la ley actual fue uno de los logros emblemáticos del Gobierno del expresidente Gabriel Boric, mientras que -hasta marzo- el proyecto de sala cuna se daba prácticamente por aprobado.

En El Primer Café, el diputado Republicano Agustín Romero sostuvo que la iniciativa que aún no es ley, al igual que el cronograma de las 40 Horas, tienen "claramente" un "aspecto que es básico en este tema, que es revisar los números".

"Los números de la Dirección de Presupuesto anterior claramente no gozan de mucha confiabilidad y ese es un tema particular que nosotros tenemos que revisar antes de seguir conversando este proyecto", sostuvo Romero.

El parlamentario oficialista aseguró que "nosotros estamos de acuerdo en el diagnóstico, hay que sacar este proyecto, yo creo que es un proyecto importante, urgente, y tenemos que ponernos a trabajar en eso, no hay problema, pero esta es una condición básica".

"Hoy día se habla mucho de los derechos de los trabajadores, pero ¿Qué pasa con los derechos de los desempleados? De las personas que no encuentran trabajo porque el costo laboral se encareció, y no lo digo yo, lo dice el Banco Central. Entonces también tenemos que preocuparnos del mercado laboral en su conjunto".

La senadora socialista Paulina Vodanovic enfatizó en Cooperativa que "estas discusiones no son técnicas, no son de preparar indicaciones. Aquí el tema de fondo es quiénes están por defender los derechos de los trabajadores, quiénes están por defender los derechos de las mujeres trabajadoras para el hecho de tener cobertura de sala cuna y los derechos de los niños y niñas".

Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, replicó en El Primer Café que "cuando yo digo 'mire, la solución mía significa que yo estoy a favor de los trabajadores y la solución suya significa que usted está en contra', es una forma impropia para tener un buen debate. Si queremos realmente que haya más empleo y que ese mayor empleo además signifique condiciones laborales adecuadas, tenemos que bajar a una discusión de detalle que no se reduce a plantear las cosas en blanco y negro como las está planteando Paulina, porque creo que eso es justamente lo que ha deteriorado la calidad del debate público en nuestro país en los últimos años".

Revisión al cronograma de las 40 Horas

La exministra del Trabajo y actual secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, planteó en El Primer Café que "la jornada laboral media de la Unión Europea son 36 horas. El país que más horas tiene es Grecia con 40. En consecuencia, las sociedades modernas han ido transitando respecto de jornadas laborales. Me dicen que puede significar que el empleador reorganice el trabajo al interior de las empresas y pueda generar más empleo".

"Además, este tipo de medidas tiene que ver con otro que además ensalzó mucho ayer el Presidente Kast en su discurso, que es la vinculación de las personas con la familia. La reducción de la jornada laboral tiene por objeto la conciliación efectivamente de la familia y el trabajo, el uso del tiempo libre", enfatizó.

Pardo, en cambio, remarcó que "no se trata de cambiar la ley", sin embargo, hay que evaluar "la forma en que se materializa el promedio de las 40 horas mensuales. En algunos países europeos se materializa en 23 meses. En Chile se está aplicando en cuatro semanas".

"Es decir, una empresa que tiene que conciliar una jornada laboral con sus trabajadores para dar cumplimiento a las 40 horas tiene mucha menos flexibilidad que la que tienen en los países a los cuales nos queremos parecer. Entonces se trata de medidas, muchas de ellas que van a ir en la línea administrativa", cerró.

Esta ley fijó un cronograma que partió el 26 de abril de 2024 al rebajar la jornada máxima semanal a 44 horas; en abril de este año, los empleadores deben realizar una nueva rebaja para llegar a las 42 horas, mientras el 26 de abril de 2028 se deberá cumplir con las prometidas 40 horas.