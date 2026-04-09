Alza del diésel: Camioneros piden que empresas reconozcan ajustes tarifarios o respaldarán protestas

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) instó a las empresas -tanto estatales como privadas- a transparentar y reconocer los ajustes tarifarios derivados de la histórica alza del 61% del diésel o respaldará "movimientos de protestas" contra quienes mantienen "la incertidumbre".

A través de una declaración pública, el gremio advirtió hoy que son "los mandantes o generadores de cargas quienes tienen la obligación de transparentar en sus tarifas y costos la nueva situación creada por las violentas alzas de 61% en el valor del diésel".

"Es inaceptable que no lo hagan o busquen aprovecharse. Los camioneros no tienen obligación alguna de aceptar fletes subvalorados", señala la misiva.

La CNCD enfatizó que su advertencia está dirigida a "empresas del sector y público, algunas de las cuales no han sido claras o mantienen una postura ambigua de reconocer los ajustes tarifarios por mayor precio del petróleo".

En ese sentido, la agrupación hizo un llamado a "los gremios empresariales y también al Estado para que adviertan a los máximos ejecutivos de dichas firmas que de no variar su conducta, los transportistas no seguirán prestando sus servicios".

"La CNDC respalda los movimientos de protesta contra los mandantes que no aceptan el nuevo escenario o mantienen en la incertidumbre a nuestra gente", puntualizó el escrito.

Finalmente, la organización descartó "un llamado a un paro del transporte pero que sus dirigentes y asociados siguen muy atentamente, con mucho cuidado cómo evoluciona esta peligrosa situación".