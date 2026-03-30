Camioneros insisten en que generadores de carga asuman el costo de alza del diésel

Los gremios del transporte de carga se reunieron este lunes para tomar posición ante el alza del diésel, que sumó 580,3 pesos por litro el pasado jueves ante la modificación del Gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precio de los Combustibles (Mepco), haciendo un llamado a las empresas de generación de carga asumir el costo.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Chile Transporte y la Asociación de Empresarios del Transporte de Carga Internacional se reunieron este lunes para llegar a un acuerdo ante el alza del combustible.

"Las alzas por concepto de petróleo diésel, que en el caso de nuestro sector corresponden al 61% respecto del valor de la semana pasada, corresponde que sean traspasadas al generador de carga, que son los clientes de los transportistas", afirmó Juan Araya, presidente de la CNDC.

Asimismo, explicó que "el alza del diésel consume todo el margen de la empresa llevándola en el corto plazo a una situación de insolvencia financiera y operativa".

Por su parte, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, aseguró que el alza del diésel generará aumentos en precios de los productos, pero descartó que sean en torno al 50%. "Estamos hablando de valores bastante menos significativos. Tenemos la responsabilidad de entregar tranquilidad a la nación. Vamos a seguir abasteciendo", dijo el dirigente.