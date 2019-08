Reducción de velocidad máxima bajó cantidad de accidentes y fallecidos

A un año de su entrada en vigencia, el Gobierno y Carabineros realizaron un positivo balance de la norma que redujo la velocidad máxima urbana de 60 a 50 kilómetros por hora.

Desde agosto de 2018 hasta el presente, se registraron 3.714 accidentes de tránsito, cuyas causas radicaron en "velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo", lo que significa una baja del 7 por ciento.

Si bien los lesionados bajaron en un porcentaje mayor, alcanzando un 10 por ciento, la cifra de víctimas fatales sólo se redujo en un 3 por ciento, y una disminución de 322 personas lesionadas.

"Las cifras muestran un impacto positivo, porque aunque aumenta el parque automotor y los viajes tanto en modos motorizados como en otros modos como la bicicleta o los scooters, baja la cantidad de accidentes (7 por ciento menos), el número de lesionados (10 por ciento menos) y levemente los fallecidos (3 por ciento menos). En Chile, cerca del 30 por ciento de los accidentes fatales está asociado a la velocidad y es la principal causa de muerte en el tránsito", destacó la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

La secretaria de Estado reconoció el aporte de la iniciativa, pero dice que buscarán un cambio más radical en las cifras y, para ello, apostó por diversas iniciativas, como el proyecto del centro automatizado de tratamiento de infracciones que está en el Congreso.

"Creemos que todavía necesitamos un control más intenso y más masivo. El centro automatizado va a abordar infracciones que no son discutibles. O iba a más de 50 kilómetros o no", explicó Hutt. Se van a "usar controles con cámaras, hay algunos puntos con cámaras fijas, en otros puntos son cámaras que se van desplazando, todas debidamente señalizadas. La idea es que no haya un fin de recaudación detrás de esto, sino un fin de prevención", agregó.

Tránsito🚫 Un año de 50km/h como vel. máxima. Bajó cifras accidentes 7%, lesionados 10% y fallecidos 3%. "Ha tenido un efecto, sin embargo queremos que cifras cambien radicalmente" Ministra @GloriaHutt sobre proyecto que crearía Centro automatizado de infracciones // @Cooperativa pic.twitter.com/qYHqOSJMDd — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) August 6, 2019

Carabineros: Se cursaron más de 56 mil infracciones

Por su parte, el general de Zona Tránsito y Carreteras de Carabineros, Manuel Valdés, destacó que se cursaron 56.659 infracciones a causa de exceso de velocidad en zona urbana a nivel nacional.

"Tenemos resultados respecto a la baja en accidentes, cantidad de lesionados y fallecidos. Tenemos los resultados de este primer semestre que también dan a conocer una disminución del 29 por ciento de accidentes", dijo Valdés.

Y explicó que "aunque no lo crean, aún hay conductores que desconocen esta norma de manera que también todo este tipo de controles y fiscalización va respaldado con algunas campañas".