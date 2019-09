¿La primera calle urbana con TAG? La idea de tres municipios para costear extensión del Metro

Los municipios de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes se encuentran evaluando un proyecto que busca realizar una autopista subterránea por Avenida Las Condes, entre Estoril y la Ruta G-21 (en la Plaza San Enrique), que, de concretarse, la convertiría en la primera calle urbana con sistema TAG en superficie.

La idea contempla la construcción de cuatro calzadas para vehículos y dos para transportes público, vías exclusivas para ciclos y veredas "de calidad" que se ubicarían por encima de una carretera que sumaría cuatro pistas más, según consignó La Tercera.

El financiamiento sería a través de una concesión, por un periodo de 20 o 30 años, por lo que las pistas subterráneas tendrían una tarifa similar a otras autopistas, o sea, entre 120 y 140 pesos por kilómetro con sistema de TAG.

Las calzadas en superficie también podrían tener un costo, lo que se convertiría en la primera calle urbana con sistema de cobro.

Según el rotativo, el proyecto nació en marzo pasado tras varias reuniones del directorio de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amso), que integran los municipios de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, como alternativa para financiar una extensión a la futura Línea 7 del Metro de Santiago, desde Av. Estoril hasta el Mall Portal La Dehesa, que significaría un costo de 320 millones de dólares.

Según un documento al que tuvo acceso La Tercera, un tercio del financiamiento de la extensión del tren subterráneo sería asumido por el Ministerio de Hacienda, otro tercio la empresa Metro y el último tercio se dividiría entre los tres municipios mencionados, indicó el diario electrónico.

El valor de la tarifa por superficie sería de alrededor de 40 pesos por kilómetro, pero "de momento es sólo una idea. Los tres alcaldes estamos de acuerdo en impulsar esto. Nos tomamos un tiempo para conversarlo con nuestros concejos", dijo Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea.

Por su parte, Francisco de la Maza, ex alcalde de Las Condes y quien lidera la unidad técnica de Amszo, explicó que la tarifa solo sería para las cuatro pistas de automóviles, y que las dos usadas por el transporte público estarían excluidas.

Ex consultor Cepal respalda proyecto "si y solo si" financia extensión del Metro

Felipe Ulloa, geógrafo de la Universidad de Chile y ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en materia de transportes y desarrollo, ve el proyecto como algo "bastante positivo", pero "si y solo sí" se cumple su único objetivo: poder financiar la extensión de la futura Línea 7.

"No podemos empezar a poner tarifas en la ciudad si es que no mejoramos el transporte público sustancialmente", señaló el ex asesor ministerial del Ministerio de Transportes de los Gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en diálogo con Cooperativa en Ruta.

"Los procesos de tarificación vial son bastante impopulares en la población del mundo. No obstante, cuando los recursos se ocupan bien -por ejemplo, para el mantenimiento de infraestructura o el financiamiento de otra, como en este caso la red de Metro- son en general bien recibidos", destacó Ulloa.

El experto señaló que si bien Chile tiene algunos estudios estatales sobre tarificación vial, estos "no se han aplicado, así que sería una situación bastante pionera".