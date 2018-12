MOP y extensión de hora punta en autopistas: Quedó fijado hace 20 años

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, descartó en Cooperativa que existan cambios en las tarifas de las autopistas con el sistema free flow y aseguró que las modificaciones a la hora punta se deben a la antigüedad de los contratos firmados con las concesionarias.

En conversación con Lo que Queda del Día, Fontaine aseveró que "no hay cambio alguno en las tarifas, ni en los horarios valle ni nada, eso se mantiene exactamente igual en los contratos actuales".

"Yo creo que la concesionaria, lo que sí gana y es muy importante a mi juicio, es que el free flow significa mejor servicio para las personas, los usuarios de la ruta, un ahorro de tiempo y un viaje más cómodo y más seguro", añadió el secretario de Estado.

Sin embargo, el ministro confirmó que los horarios de saturación se extenderán desde las 18:00 a las 21:00 horas y que existirán casos donde la hora punta llegará hasta las 23:00 horas.

"Desgraciadamente eso también está así en los contratos, y es que cuando va bajando la velocidad promedio, cuando pasa un cierto umbral de reducción de la velocidad promedio implica que la ruta está saturada y entonces entra el cobro por saturación (...) así quedó fijado en estos contratos que son de 20 años atrás o más", precisó.

"Si me preguntan si yo considero si eso es adecuado hoy, obviamente que no. Si yo tuviera que hacer nuevamente esos contratos no lo haría de esa manera y de hecho no se hicieron así en el caso de Américo Vespucio Oriente I y II, licitaciones que son bastante más recientes", sentenció el secretario de Estado.