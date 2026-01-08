Aeropuerto de Santiago lidera ranking mundial de puntualidad en 2025
La aerolínea LATAM logró posicionarse dentro del top cinco de la región y alcanzó el séptimo lugar de puntualidad a nivel mundial.
El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago fue destacado como el más puntual del mundo en 2025, en la categoría de "aeropuertos más grandes".
El ranking fue elaborado por Cirium, uno de los estudios más influyentes de la industria aérea y posicionó al aeropuerto de Santiago en el primer lugar, tras alcanzar un 87,04% de salidas dentro del horario establecido. Con ese resultado, superó a recintos de alto flujo internacional como los de Riad, Ciudad de México, Honolulu, Oslo y Doha.
La medición tomó en cuenta más de 153 mil vuelos que despegaron desde Santiago a lo largo del año y consideró como puntuales a aquellos que salieron hasta 14 minutos y 59 segundos después de su hora programada.
El informe también evaluó el desempeño de las aerolíneas. En ese apartado, Aeroméxico encabezó el ranking global con un 90,02% de llegadas a tiempo, convirtiéndose en una de las pocas compañías en liderar la medición por dos años consecutivos.
En el ámbito regional, Copa Airlines lideró en América Latina, mientras que LATAM Airlines logró posicionarse dentro del top cinco de la región y alcanzó el séptimo lugar a nivel mundial, con un 82,40% de llegadas puntuales.
A nivel global, el reporte también destacó a otras compañías como Qatar Airways, Iberia y Delta Air Lines, que figuraron entre las aerolíneas con mejores índices de puntualidad durante el año.