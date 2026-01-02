Falso aviso de bomba afectó a vuelo Santiago-Antofagasta

Un falso aviso de bomba obligó a desembarcar, esta noche de viernes, un vuelo de la aerolínea Latam que, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, tenía como destino a la ciudad de Antofagasta.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil, el aviso fue realizado por un pasajero en pleno proceso de embarque, y los protocolos de seguridad para este tipo de casos obligaron a hacer revisión exhaustiva de la cabina de la aeronave.