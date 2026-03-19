Combustibles al alza: claves para gastar menos al conducir en ciudad

En medio de la incertidumbre por el futuro del Mepco y la presión internacional sobre los valores de la energía, crece la preocupación por el impacto que nuevas alzas podrían tener en el gasto diario de quienes se trasladan en vehículo.

Según explicó Carlos Larravide, gerente general del Automóvil Club de Chile, "con las continuas alzas en el precio de los combustibles, es hora de que empecemos a no depender ciegamente del auto particular. Compartir viajes con otras personas reduciría significativamente el consumo por persona, pero seguimos siendo incrédulos frente a este tipo de prácticas compartidas".

El ejecutivo señaló que también se pueden complementar los traslados con transporte público o alternativas de micromovilidad, como bicicletas o scooters, ya que son opciones simples, más económicas y fáciles de aplicar en contextos de mayor presión en el gasto.

Para quienes prefieren seguir utilizando su vehículo, Larravide recomendó mantener una conducción eficiente. "Lo más práctico es desplazarse a la velocidad máxima promedio que hoy rige en entornos urbanos, que es de 50 km/h. De esta manera, se generan menos aceleraciones y desaceleraciones abruptas, se reduce el consumo de combustible y se disminuye el desgaste de frenos y transmisión, asegurando al mismo tiempo una conducción más fluida y cuidadosa", señaló.

Asimismo, enfatizó que "cuando se producen este tipo de incrementos en los precios, muchos recomiendan mantener los neumáticos inflados según las indicaciones del fabricante, reducir el peso innecesario en el vehículo y planificar mejor los viajes urbanos. Si bien estas medidas pueden favorecer un consumo más eficiente, de poco sirven si se conduce a altas velocidades o se realizan maniobras bruscas en cada trayecto".

En la misma línea, indicó que "hay otras formas de conducción que son útiles para evitar un sobreconsumo, como detener el motor en tiempos de espera superiores a un minuto o mantener una distancia adecuada con el vehículo que antecede, ya que así se evita estar acelerando y frenando constantemente".

Respecto al uso de dispositivos dentro del automóvil, Larravide explicó que "el uso de cargadores, pantallas, sistemas de entretenimiento y otros accesorios pueden afectar la eficiencia del combustible, pero mucho menos que la conducción o el aire acondicionado, cuyo uso excesivo impacta significativamente el consumo".

Además, destacó la importancia de la mantención del vehículo y señaló que el cambio de aceite y filtros es fundamental para el buen funcionamiento del motor y puede influir en el consumo, aunque su impacto es menor cuando el auto está en buen estado y aumenta en casos de desgaste o fallas.

Finalmente, valoró el uso de tecnologías disponibles en autos modernos: "Muchos de los nuevos vehículos incorporan sistemas que orientan una conducción más eficiente, como el control de velocidad crucero, los modos de conducción ecológicos y los indicadores de consumo en el tablero. En el contexto actual, sería un desperdicio no utilizarlos".