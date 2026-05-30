De Grande por nuevo "marco legal" contra evasores del transporte público: "Nos permitirá avanzar"

El ministro de Transportes, Louis de Grange, se refirió este sábado a la toma de razón de la Contraloría General de la República sobre el decreto que endurece sanciones contra evasores del pago de las tarifas del transporte público y aseguró que su implementación "nos va a permitir avanzar más fuerte".

Ley 21.816 establece la obligación de ingresar al autobús por la puerta delantera y prohíbe la venta de entradas e ingreso a recintos deportivos a quienes se encuentren inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores.

"La evasión es un problema grave que tenemos como sociedad, no habla bien de nosotros", cuestionó el secretario de Estado.

En ese sentido, De Grande aseguró que "este nuevo marco legal nos va a permitir avanzar más fuerte, con más efectividad para reducir la evasión, con medidas complementarias para sancionar de forma más efectiva a los evasores".

"Un nuevo registro de evasores"

El titular de Transportes también anunció la implementación de "un registro nuevo de evasores que va a poder ser consultado, y muchos otros aspectos que nos ayudan a reducir este grave problema, con el objetivo de darle sostenibilidad al sistema de transporte público y generar un mejor servicio".

Asimismo, explicó que los usuarios tendrán "la posibilidad de pagar ahí mismo cuando sean infraccionados. Creo que eso ayuda también, el tema del registro de evasores y las sanciones de prohibición para obtener otros beneficios", consignó Emol.

Finalmente, el ministro De Grande destacó que "lo importante es transmitirle a la ciudadanía que la evasión es grave, que es un tema que nos afecta a nosotros como país".