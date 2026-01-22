El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, celebró este jueves que el índice de evasión en el sistema Red cayó 11 puntos en los últimos tres años.

"Si partimos el primer semestre del 2023 con una cifra de 45,8%, hoy estamos reportando que hemos bajado a un 34,9%. Son casi 11 puntos porcentuales de reducción fruto del trabajo llevado adelante en esta Administración", puntualizó.

Además, la autoridad anunció la incorporación de 1.000 nuevos validadores en las puertas traseras de los buses de la capital, justamente para fomentar el pago de los pasajeros.

Conozca el detalle en el informe del periodista Matías Ojeda.

LEER ARTICULO COMPLETO