País | Transportes | Ferrocarriles

EFE sumó dos nuevos servicios a su tramo Alameda-Curicó

EFE Trenes de Chile anunció que este mes de octubre comenzaron a operar dos nuevos servicios en el tramo Alameda-Curicó, que "se realizarán todos los viernes y domingos" y que amplía la oferta de transporte entre la capital y la Región del Maule.

El tren desde Santiago saldrá a las 12:10 horas, arribando a las 14:20 hrs.; mientras que el regreso será a las 14:50 hrs., llegando a Estación Central a las 17:00 horas.

"Los servicios serán operados por los clásico trenes UTS, que cuentan con coches
tipo salón y preferente. A bordo, los pasajeros dispondrán de atención personalizada, servicio de catering y snack bar", destacó EFE.

