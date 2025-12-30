El 2 de enero suben las tarifas del Biotrén

La empresa EFE Sur informó este martes que a partir del viernes 2 de enero de 2026 comenzará a regir una nueva tarifa en el Biotrén, tanto en la Línea 1 como en la 2.

El aumento irá entre los 40 y los 70 pesos por pasaje y, según la compañía, obedece al aumento de los costos operacionales debido a las mejoras del estándar del servicio ligadas a la apertura del nuevo puente ferroviario.

"Durante este año 2025, en el desarrollo del Plan Maestro Ferroviario, tuvimos que abordar una serie de contingencias que, con un trabajo profesional y con un esfuerzo de los equipos, pudimos sobrellevar, manteniendo el servicio, manteniendo la calidad del transporte ferroviario de pasajeros y también manteniendo la conectividad del transporte de carga", dijo el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández.