Tren Nos: cierran temporalmente estación Pedro Aguirre Cerda por objeto sospechoso

La empresa EFE informó la suspensión momentánea de los servicios en la estación Pedro Aguirre Cerda del servicio Tren Nos-Estación Central, debido a un procedimiento de seguridad generado por el hallazgo de un objeto sospechoso en el lugar.

Mientras se mantiene operativo el operativo policial, los trenes no están realizando detenciones en dicho punto, por lo que la compañía llamó a la comprensión de los usuarios frente a los inconvenientes que la medida pueda generar en sus desplazamientos habituales.