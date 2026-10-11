Gobierno se abre a integrar el nuevo teleférico al sistema integrado

El Gobierno anunció que conversará con la concesionaria del nuevo Teleférico Bicentenario para estudiar una posible integración de su tarifa al sistema integrado de Red Movilidad, luego de las críticas del alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, por los eventuales costos del servicio.

A través de una carta, el jefe comunal destacó que se aproxima la inauguración de la infraestructura, que unirá a Huechuraba con Providencia en solo 13 minutos, en un trayecto que hoy toma una hora.

Sin embargo, Luksic cuestionó que el servicio "llegará sin estar integrado a la red de transporte público. Eso significa que no se pagará con Bip!, que cada tramo costará más de mil pesos, sin rebaja para estudiantes ni para personas mayores; y que, al no ser parte de la red, ninguna micro estará pensada para conectar con él".

"Quienes pierden son las personas. Una vecina de La Pincoya que trabaja en Las Condes podría ganar una hora al día. No lo hará, porque tendría que pagar dos mil pesos diarios más. Se pierde un transporte limpio, seguro, sin evasión y que saca autos y buses de la calle", reprochó el alcalde.

Pavez: "Es una conversación que está en curso"

Según publicó La Tercera, el subsecretario Pavez indicó que la integración del nuevo teleférico al sistema Red requiere de acuerdos adicionales, debido a que la iniciativa fue adjudicada bajo un contrato que no incluía esa modalidad de incorporación.

"Es una concesión privada y, por lo tanto, hay una conversación tendiente a buscar los mecanismos para una eventual integración", informó la autoridad, quien señaló que el viernes se materializó un encuentro entre el Ejecutivo y representantes de la concesionaria para abordar dicha posibilidad.

"Es una conversación que está en curso, donde la voluntad del Gobierno es facilitar que este medio de transporte sea asequible a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, no podemos desconocer que eso no era parte del contrato de concesión adjudicado", aseveró Pavez.

Tras la declaración del subsecretario, el alcalde Luksic valoró la disposición del Gobierno a integrar la tarifa del teleférico: "Seguiremos insistiendo con mucha fuerza para que este medio de transporte sea urbano y realmente lo puedan usar nuestros vecinos. Pensemos en el futuro y en la calidad de vida de las personas", expresó en X.