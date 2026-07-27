Este lunes se retomaron las pruebas de las cabinas del Teleférico Bicentenario, de cara a su pronta puesta en funcionamiento. El proyecto permitirá conectar Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, con un recorrido que atravesará el Parque Metropolitano y llegará hasta Ciudad Empresarial.

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