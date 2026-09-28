Teleférico Bicentenario a punto de concluir obras, para abrir a público a inicios de 2027

Gonzalo Garfias, gerente general de la Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A., estimó que las obras del proyecto finalizarán en octubre de este año (superaron ya un 90 por ciento de avance) y, tras ello, sólo restarán trámites administrativos ante el MOP para que abra sus puertas.

La iniciativa enlazará las zonas norte y oriente de la capital, aprovechando y rodeando la geografía del cerro San Cristóbal. El directivo explicó en Cooperativa que el trazado brindará "una alternativa con la que en 13 minutos, a todo evento, vas a estar al otro lado", acortando demoras mayores.

Respecto al calendario operativo, el consorcio afina gestiones de fiscalización previas al estreno masivo. Garfias sostuvo: "Estamos haciendo todo el intento para que sea el primer mes", aunque el rango oficial de apertura contempla tanto enero como febrero.

El trayecto beneficiará a quienes transitan hacia estaciones neurálgicas del Metro. Según detalló, el objetivo central apunta a otorgar traslados eficientes para que cada persona "haga o disponga de ese tiempo en familia o en esparcimiento" fuera de los atochamientos.

La operación dispondrá de frecuencias continuas similares a las del ferrocarril urbano capitalino. Para responder al flujo de usuarios, la concesión prepara una dotación superior a 100 trabajadores encargados de fiscalización, mantenimiento nocturno, vigilancia integral y labores de aseo en terminales.