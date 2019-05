Las claves de Didi, el Uber chino, en su arribo a Chile

La compañía de transporte Didi Chuxing, equivalente chino de Uber, llegará durante este primer semestre a Chile, para así dar comienzo a sus operaciones en diferentes ciudades del país.

Los primeros beneficiados serán los habitantes de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, en donde la firma -que inició su desembarco en 2018- ya comenzó a reclutar conductores.

"Decidimos entrar a Chile a través de Valparaíso porque queremos dar una señal muy fuerte sobre que Santiago no es Chile y que queremos servir de forma muy humilde a todo el país; y, segundo, porque Valparaíso y toda la zona de la Quinta Región es una zona bastante desafiante en términos geográficos y personas", señaló Felipe Contreras, gerente de asuntos públicos de DiDi, este lunes en el trasnoche de Cooperativa.

Contreras explicó que, en el marco del proceso de reclutamiento de conductores, ofrecen a los primeros 3 mil inscritos como choferes "una ganancia, durante la primera semana, de 400 mil pesos".

Cabe recordar que en la antesala de sus actividades, DiDi recibió el espaldarazo del propio Presidente Sebastián Piñera durante su visita a China, donde se reunió con la CEO de la compañía, Jean Liu, y la plana mayor de la firma.

"Hay una gran diferencia que tiene DiDi como negocio que el resto de las aplicaciones: buscamos integrar nuestro servicio, nuetras tecnología a la sociedad, y así lo hicimos saber al Presidente Piñera cuando nos visitó hace pocos días en Beijing, en nuestro cuartel general donde conoció nuestra tecnología y nuestro sistema de negocios", aseveró el gerente.

DiDi y la regulación: "Estamos muy a favor de que haya reglas del juego"

La empresa se instala en Chile además en momentos en que el proyecto de ley Uber, que pone nuevas reglas a las plataformas, comenzará a ser discutido en el Senado. Al respecto, Contreras afirmó que "no buscamos romper las reglas, no buscamos disrumpir, no buscamos nada de eso; buscamos integrar. Desde esa visión, creemos que una regulación es muy positiva".

"Crear una regulación nos permite tener un sistema más seguro y más eficiente, tanto para los usuarios como para los propios conductores y las aplicaciones. Finalmente, estamos muy a favor de que haya reglas del juego", agregó.

DiDi tiene oficinas en Japón, Australia, Estados Unidos, México y próximamente en Colombia.