Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.4°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Transportes | Metro

Falla dejó a personas atrapadas en ascensor de la estación Manquehue del Metro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La falla de un ascensor ubicado en el acceso sur a la estación Manquehue del Metro de Santiago dejó a cinco personas atrapadas en su interior por más de una hora.

El desperfecto -aparentemente eléctrico- obligó a un complicado trabajo de rescate por parte de Bomberos de Las Condes, que incluyó cuerdas y un sistema de poleas.

Al lugar llegó también personal de la Cruz Roja.

Síguenos en Google News
Las + leídas