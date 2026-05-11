Falla dejó a personas atrapadas en ascensor de la estación Manquehue del Metro

La falla de un ascensor ubicado en el acceso sur a la estación Manquehue del Metro de Santiago dejó a cinco personas atrapadas en su interior por más de una hora.

El desperfecto -aparentemente eléctrico- obligó a un complicado trabajo de rescate por parte de Bomberos de Las Condes, que incluyó cuerdas y un sistema de poleas.

Al lugar llegó también personal de la Cruz Roja.