Justicia respaldó a Metro y descartó indemnización por saldos vencidos en tarjetas Bip!

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el rechazo a la demanda colectiva presentada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) contra Metro S.A. y respaldó la caducidad de los saldos de las tarjetas Bip!, mecanismo que seguirá vigente para los usuarios del sistema de transporte.

La acción judicial buscaba una compensación cercana a los 54 mil millones de pesos para las personas cuyos fondos expiraron por falta de uso. Sin embargo, el tribunal concluyó que esta práctica no vulnera la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

En su resolución, la Tercera Sala sostuvo que la caducidad de los saldos responde a una norma definida por la autoridad competente y no a una decisión adoptada de manera unilateral por Metro. Por ello, descartó que exista una infracción atribuible a la empresa.

Los ministros también rechazaron que los usuarios hayan sido afectados por una falta de información. Según el fallo, las condiciones de uso de la tarjeta, incluido el plazo de vencimiento de los fondos, están disponibles en los canales oficiales y pueden ser consultadas por cualquier persona.

De esta forma, la Corte ratificó íntegramente la sentencia dictada previamente por el Décimo Juzgado Civil de Santiago y cerró la posibilidad de una indemnización para los usuarios incluidos en la demanda presentada por Conadecus.

De acuerdo con la normativa vigente, el saldo de la tarjeta Bip! vence después de dos años sin movimientos, plazo que puede extenderse por un año más en determinadas condiciones.