Línea 1: Metro cerró tres estaciones por emergencia de "persona en la vía"
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Metro de Santiago suspendió el servicio en tres estaciones de la Línea 1 la tarde de este domingo debido a la presencia de una persona en la vía.
Las estaciones afectadas son: Manquehue, Hernando de Magallanes y Los Domínicos.
Por esta razón, el servicio sólo está disponible desde San Pablo hasta Escuela Militar.