Línea 5 del Metro con servicio parcial debido a fuego en la vía por aparente corto circuito



El Metro de Santiago informó que la Línea 5 está operando con servicio parcial desde la Estación Plaza de Maipú a Ñuble debido a una emergencia en la vía, por lo que el tramo de Rodrigo de Araya a Vicente Valdés se encuentra suspendido.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó, de manera preliminar, que la situación se originó por una falla eléctrica que generó un destello luminoso -presuntamente un arco voltaico- en la zona de las ruedas de uno de los trenes. En tanto, Carabineros informó sobre una falla en las ruedas de la máquina, que sacaba chispas mientras avanzaba.

Cuatro compañías concurrieron hasta el lugar para controlar la emergencia, por lo que se realizó la evacuación de los pasajeros que, de momento, no se registró personas lesionadas. Asimismo, en usuarios en redes sociales compartieron videos que dan cuenta de una aparente explosión en uno de los carros.