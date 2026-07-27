El gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro de Santiago, Carlos Melo, reveló en Cooperativa que el incendio en la estación Santa Isabel se originó en uno de los vagones, lo que mantiene a la Línea 5 con servicio parcial este lunes.

"Hay un efecto sobre los vagones colindantes a ese, pero el fuego no se expandió a lo largo de todo el tren", aclaró en Lo que Queda del Día.

En cuanto a la oportunidad para restablecer la operación total en la Línea 5, el ejecutivo añadió que "nuestro personal aún no puede acceder a la zona afectada, y para hacer una evaluación precisa debemos esperar eso".

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