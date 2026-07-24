Línea 1 del Metro presenta retraso en su frecuencia de trenes por una avería

El Metro de Santiago informó, la tarde de este viernes, que la Línea 1 presenta retraso en su frecuencia de trenes.

Según indicó la empresa estatal, el problema se debe a una "avería en la estación Pajaritos", lo que está "generando mayores tiempos de viaje".

Pese a la situación, la mencionada parada "se encuentra operativa" y se trabaja "en normalizar" la situación.