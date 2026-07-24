Revelan cuánto cobró "el Chino" por su primera entrevista televisiva

Tras confirmarse que Manuel Orellana, el "Chino", dará la cara en vivo este viernes en "Hay que decirlo", de Canal 13, se reveló cuánto cobró por su primera entrevista en televisión el protagonista del mediático rescate en un refugio cordillerano.

En el programa "Plan Perfecto", de Chilevisión, los panelistas dieron cuenta de que Orellana y su pareja Génesis pidieron un millón de pesos, cada uno, para la exclusiva televisiva.

Fue el periodista Patricio Sotomayor quien confirmó que "están cobrando por entrevistas" y que "piden un millón de pesos para cada uno".

Esto causó la indignación de Fran García-Huidobro, quien cuestionó que estén cobrando por dar entrevistas en televisión y, de paso, lanzó que deberían reponer los víveres que agotaron en el refugio donde "el Chino" fue encontrado junto a las educadoras de párvulo Magdalena Retamal y Martina Núñez.

"Podemos hacer un esfuerzo como producción para reponer esas cosas que ustedes, está claro, que no van a devolver", aseguró la denominada Dama de Hierro, para luego sostener que "hay gente en la que no se deberían ocupar recursos públicos para ser rescatada".

"Están cobrando un palo, ¡cuando se gastaron 100!", apuntó con dureza.

De hecho, la Delegación Presidencial Metropolitana ofició este jueves al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar acciones legales que permitan recuperar los recursos públicos invertidos en el rescate en el marco de las intensas nevazones por el sistema frontal.