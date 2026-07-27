La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, señaló en Cooperativa que el Gobierno de Chile hizo todo lo posible por evitar que Estados Unidos impusiera a los productos nacionales un arancel de 12,5 por ciento debido a lo que consideró "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".

La autoridad enfatizó que "Chile tiene un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación de trabajo forzoso", pero, al mismo tiempo, es "un país completamente abierto al comercio exterior", en el que "miles de productos entran por la aduana todos los días" y la evaluación total de las condiciones en que fueron elaborados en sus lugares de procedencia es virtualmente imposible.

Al mismo tiempo, hizo notar que sólo en seis países a nivel mundial existen leyes específicas para impedir ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso, y entre éstos figuran "Canadá y México, (a los que ahora) igual les aplicaron aranceles: un 10%, porque Estados Unidos" estima que dicha normativa "no está bien implementada".

Por tal motivo, la decisión de Washington debe interpretarse más bien como una "política económica comercial" norteamericana que no había mayor opción de evitar, ante la cual las gestiones realizadas por el Gobierno, incluido el diálogo del canciller Francisco Pérez Mackenna con el secretario de Estado Marco Rubio, permitieron al menos excluir de la sobretasa algunos productos como el cobre.

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