Chistes de pedofilia y autismo: Repudio general por video de asesor del Partido Nacional Libertario

Repudio político e institucional ha provocado un video viralizado en redes sociales en donde tres personas vinculadas al Partido Nacional Libertario (PNL) realizan comentarios burlescos contra niños con autismo y referencias de índole sexual hacia menores de edad.

Los implicados son Ítalo Omegna -jefe de gabinete del vicepresidente del partido, Hans Marowski-, Emiliano Fernández y Fernando Ortiz, ambos integrantes del programa de streaming "La Cofradía".

El registro muestra a los tres celebrando el cumpleaños de Ortiz y entregándole diversos regalos. Uno de ellos, facilitado por Omegna, es una muñeca de juguete, sobre la que el asesor dice: "Este es su favorito, el que estábamos esperando. No encontré el tamaño que te gusta; sé que te gustan más grandes, pero es de la edad".

Posteriormente, le entrega una botella de vino, sobre la que expresa, entre risas de los asistentes, "esto es para que estés con él (el juguete) a solas".

Luego, Omegna le da a Ortiz un recipiente de vidrio, en cuyo interior hay -afirmó- "dulces a la antigua. Esto es por si quieres buscar niños de verdad. Normalmente, estos dulces le gustan a los niños con autismo, que son los que no hablan".

Finalmente, a Ortiz le regalan una corbata, sobre la que Emiliano Fernández expresa que sirve para "amarrar niños".

Tras los hechos, el Instituto Mises Cono Sur inició el proceso de desvinculación de Omegna como director de vinculación.

Instituciones repudian dichos y exigen renuncia de Omegna

La Federación Nacional de Autismo (Fenaut) y la Fundación FUAN condenaron el video, exigieron la renuncia de Omegna a su cargo y emplazaron al PNL a denunciar públicamente los hechos y asumir responsabilidades.

"No existe contexto, humor ni excusa posible para normalizar o trivializar expresiones que vinculan a niños autistas con situaciones de abuso o explotación sexual", señaló la Fenaut.

En la misma línea, FUAN calificó como "grotescas, discriminatorias y denigrantes" las declaraciones vertidas en el video y acusó que pretenden "banalizar el abuso" contra los menores TEA.

Asimismo, expresó su preocupación ante dichos que provinieron de una persona vinculada al Congreso y recordó que quienes ejercen funciones públicas deben contribuir a proteger los derechos de los grupos más vulnerables.

PDG se declara "indignado"

La bancada de diputados del PDG también expresó "su más absoluto rechazo e indignación" ante el video y también exigió explicaciones al Partido Nacional Libertario.

La subjefa de bancada, Tamara Ramírez, catalogó de "inaceptable" lo ocurrido y aseveró que "con el abuso sexual infantil no se bromea ni se juega, mucho menos cuando se involucra a niños con TEA. Esto no es humor, es una falta de respeto gravísima hacia los niños y sus familias".

En la misma línea, el diputado Fabián Ossandón manifestó que "es aberrante que alguien haya pensado que la pedofilia podía ser parte de una broma. Y es todavía más grave cuando se involucra a niños con TEA".

"Lo condeno de manera categórica, sobre todo viniendo de personas que integran equipos legislativos en el Congreso Nacional, donde el deber es actuar con responsabilidad y estar a la altura de la confianza pública. Quienes participaron deben dar explicaciones y asumir las consecuencias de sus actos", subrayó.

Los diputados Alex Nahuelquín y Paula Olmos también condenaron el registro, señalando que "la protección de la infancia debe ser un compromiso transversal, sin ambigüedades ni justificaciones", y que "cuando se cruzan estos límites, pedir disculpas no basta".

Los parlamentarios emplazaron al PNL a condenar públicamente lo sucedido y a señalar si las conductas exhibidas por quienes participaron en el video representan los principios y valores que promueve la colectividad.