El presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, dio cuenta en Cooperativa de un comportamiento ciudadano que se ha hecho patente en los últimos años: el bajo nivel de uso del transporte público durante las noches.

Al día de hoy, respecto a la época pre estallido social, "estamos teniendo la misma cantidad de personas que se mueven en los horarios 'punta'. Quienes se mueven en el rango de la mañana y en el de la tarde son exactamente los mismos que teníamos el año 2018", indicó.

Sin embargo, "en los horarios más nocturnos, a partir de las 20:00 horas, la afluencia cae drásticamente. Ese es el principal fenómeno que se ve hoy: el no hacer viajes nocturnos. Ha ido cambiando la ciudad; probablemente, (los viajes) se hacen en otro tipo de medios (de transporte) pasada esa hora y ahí es donde falta aún recuperar", afirmó Muñoz.

El presidente de Metro también comentó que en el último tiempo, gracias a las medidas de seguridad adoptadas, el comercio ambulante "ha ido mutando": "Se ven mucho menos estos grandes lugares donde (los vendedores) se instalaban por mucho tiempo, ya no están. Sin embargo, hemos visto un aumento del pequeño comercio arriba de los trenes", señaló.

"Tenemos algunos focos (activos) en Cal y Canto y todavía queda algo en estación La Cisterna (...), pero, en la medida que vamos aplicando ciertas restricciones, ha ido mutando la manera en que se mueven" los ambulantes, aseguró.

