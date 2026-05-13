Metro: Siete estaciones de Línea 4 cerradas por persona en la vía

Metro reporta durante la tarde de este miércoles el cierre de siete estaciones de la Línea 4 debido a la presencia de una personas en las vías.

Debido a esta situación, registrada justo al inicio de la hora punta, el servicio está disponible solamente entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

Las estaciones cerradas son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.