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Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro: Siete estaciones de Línea 4 cerradas por persona en la vía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Metro reporta durante la tarde de este miércoles el cierre de siete estaciones de la Línea 4 debido a la presencia de una personas en las vías.

Debido a esta situación, registrada justo al inicio de la hora punta, el servicio está disponible solamente entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

Las estaciones cerradas son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.

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