Obras de la Línea 7 en la estación Cal y Canto del Metro registran 60% de avance

La Línea 7 del Metro, en la estación Cal y Canto, alcanzó un 60 por ciento de avance en su construcción, tras concretarse el encuentro de los túneles.

A más de 30 metros de profundidad avanzan las obras de una estación que se proyecta como la primera combinación cuádruple de la red, al integrar las líneas 2, 3, 7 y la futura 9. El proyecto permitirá conectar Renca con Vitacura en menos de 40 minutos, beneficiando a cerca de 1,6 millones de personas.

"La Línea 7 viene a estar entre medio de la Línea 2, que está más superficial y la Línea 3, que está más profunda, y se conecta por galerías que tienen escalas, escalas mecánicas y ascensores. Son estaciones del más alto estándar", destacó el presidente de Metro, Guillermo Muñoz.

Se espera que la Línea 7 entre en operación a finales de 2028.

El desarrollo del proyecto también considera mejoras en la superficie. Autoridades trabajan en un plan de recuperación urbana y seguridad en sectores aledaños, incluyendo comunas como Recoleta e Independencia.

"Vamos a replicar el proyecto de patrullas metropolitanas en este sector, para tener una vigilancia y una fiscalización las 24 horas del día, los siete días de la semana. Vamos a tener inversión, seguridad y recuperación del entorno", señaló el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

Ajustes en buses Red por déficit

En paralelo, el ministro de Transportes, Louis de Grange, confirmó que se está realizando una evaluación técnica para aplicar ajustes en la flota de los buses Red, motivada por su alto costo operativo.

"Los servicios Red, en el caso de Santiago, han aumentado el déficit del sistema en forma tremendamente significativa. Son autobuses que a lo mejor no son adecuados para todas las regiones" sostuvo el ministro.

Según explicó la autoridad, se está realizando una evaluación técnica para optimizar recorridos y horarios. "La discusión técnica nos obliga a evaluar qué tipo de buses se justifica en determinados recorridos u horarios. Hay espacio para hacer ajustes de flota sin afectar a los usuarios", afirmó.

Estos cambios podrían aplicarse tanto en la Región Metropolitana como en otras zonas del país donde opera el sistema Red.