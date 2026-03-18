El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, encabezaron el primer encuentro de túneles de la futura Línea 7, realizado en el sector céntrico de la capital.

El proyecto, cuya puesta en marcha está prevista para 2028, contempla una extensión de 26 kilómetros y 19 estaciones, lo que permitirá conectar Renca con Vitacura en 37 minutos y beneficiará directamente a más de un millón y medio de personas.

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