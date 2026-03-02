Personas transportadas por Metro de Santiago alcanzaron un total de 48,5 millones en enero de 2026

Un total de 48,5 millones de personas transportadas contabilizó la empresa Metro de Santiago en enero de 2026, cifra que significó una variación interanual de 1,2%, de acuerdo con el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), publicado esta mañana.

El total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional, en tanto, anotó una variación interanual de 1,8%, totalizando 68,5 millones de pasadas; mientras que el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la Región Metropolitana registró un alza de 0,3%, contabilizando 134,7 millones de pasadas de vehículos.

El tráfico de minutos de telefonía móvil nacional presentó una contracción de 15,9% en doce meses, totalizando 2.175,5 millones de minutos; en tanto el servicio de internet con conexión dedicada registró 4,6 millones de clientes, con una variación interanual de 1,6%.

Finalmente, el despacho nacional de encomiendas presentó un aumento en doce meses de 26,9%, registrando un total de 39.365,4 toneladas. En el mismo período, se enviaron 11,7 millones de unidades de documentos con una variación interanual de -6,9%.