Hasta el lunes 30 de noviembre se puede votar por el mural que -con apoyo ciudadano- estará en la nueva Línea 7 del Metro de Santiago, junto con otras 20 obras que seleccionará un jurado especial del ferrocarril metropolitano.

La iniciativa Ruta del Encuentro recibió 1.350 postulaciones, seleccionando 21 para la votación de los santiaguinos, a través del sitio rutadelencuentro.cl/votacion.

La Línea 7 unirá las comunas de Renca y Vitacura, con 19 estaciones y combinaciones con las líneas 1, 2, 3, 5 y 6; y se prevé que sea inaugurada en 2028.

Entre las participantes, Evelyn Latorre, artista conocida como La Loica y autora de "Entrama", postula con una obra que se centra en la biodiversidad chilena y cuya idea "surgió de una pregunta que me parece fundamental: ¿Qué pasaría si comenzáramos a reconocernos no como seres separados de la naturaleza, sino como parte de ella?".

En tanto, Paz Irarrázaval, creadora de "Somos parte de la misma red", comenta que su propuesta "nace de mi investigación sobre la naturaleza, especialmente de los líquenes y sus formas de crecimiento. Me interesa cómo distintos organismos se relacionan, colaboran y crecen hasta formar grandes comunidades".