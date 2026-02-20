Muñoz lamentó que EE.UU. revocara su visa y defendió proyectos de conectividad en Chile

"Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito", afirmó este viernes el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, al confirmar que es una de las tres autoridades chilenas sancionadas por Estados Unidos.

En detalle, la sanción del Departamento de Estado acusa a Muñoz y otros dos funcionarios de la cartera de haber apoyado acciones que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional.

A través de un video, el secretario de Estado confirmó que fue informado "de que mi visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente".

La medida punitiva del Departamento de Estado estadounidense señala a Muñoz, junto a otros funcionarios, de haber incidido en la infraestructura clave de las comunicaciones. (FOTO: ATON)

"Durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna", explicó el ministro, que destacó el avance de iniciativas claves en esta materia.

"Entre esos proyectos avanzamos, por ejemplo, en un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la Región de Valparaíso hasta Sidney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur", puntualizó Muñoz.

Proyectos sin "amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional"

Asimismo, afirmó que Chile "tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito", por lo que -aseguró- están "conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional".

Según se defendió el ministro, "en los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Secretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación".

Muñoz aseguró que el país mantiene una posición neutral frente al origen de las inversiones, priorizando la evaluación individual de cada iniciativa. (FOTO: ATON)

Una afectación personal

El titular de Transportes y Telecomunicaciones dijo que, "personalmente, (...) una sanción de Estados Unidos duele en especial, porque tengo un vínculo importante con ese país. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios".

"Primero en California, cuatro años y medio, luego en Boston, un año como parte de un año sabático y, por tanto, esto duele más especialmente porque es un país al cual le tenemos mucho afecto, donde hemos sido tratados como familia con mucho cariño", cerró lamentando Muñoz.