Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el Ejecutivo vaya a retirar las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que no depongan el paro, como exigen los transportistas. "El Gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que el Gobierno legítimamente use todas las facultades que el Estado de Derecho le da para garantizar el libre tránsito del país; por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición sea puesta en la mesa", dijo tajantemente la autoridad.

