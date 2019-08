Taxista acusado de cobro abusivo denuncia "clonación"

Este fin de semana, Virginia Rangel denunció que un taxista pretendía cobrarle casi 15 mil pesos por el trayecto desde el Costanera Center al Parque Arauco, el que no sale más de 4.000 pesos.

La mujer es venezolana pero vive en Chile hace varios años, por lo que detectó que algo no estaba bien. Varias denuncias han mostrado que en la torre de Paulmann se ubican algunos conductores que buscan aprovecharse de los turistas.

Tras viralizarse la denuncia, salió a dar la cara el dueño del taxi en cuestión. Guillermo Rebolledo denunció que el automóvil que aparece en el video no es el suyo, pese a lo que dicen los registros.

"Mi vehículo yo no se lo paso a nadie, al parecer me clonaron el vehículo, estoy completamente sorprendido con lo que ha pasado porque en el video se ve un tipo que no conozco, no tengo idea quién es", dijo Rebolledo a Mega.

En la Confederación Nacional de Taxis manejan una información similar y denunció esta práctica, pidiendo mayor fiscalización del ministerio de Transporte.

Los descargos:

El video original: