Chofer de micro fue golpeado por pasajeros al pensar que estaba ebrio: Tuvo un ACV y murió

Un conductor de un bus del sistema RED murió tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras realizaba su recorrido hacia Melipilla, hecho ocurrido a inicios de marzo y que terminó con su fallecimiento días después en una clínica de Santiago.

El episodio se registró el viernes 6 de marzo, cuando José Antonio Obregón Ocares, de 61 años, comenzó a presentar complicaciones mientras manejaba, lo que derivó en una conducción irregular y en un choque contra un camión.

De acuerdo con testigos, el trabajador se bajó del vehículo con dificultades para desplazarse y con un comportamiento errático, lo que llevó inicialmente a algunos presentes a pensar que se encontraba bajo los efectos del alcohol y lo golpearan.

Carabineros lo trasladó a un centro asistencial, donde se descartó consumo de alcohol y se estableció que estaba descompensado. Posteriormente, su familia confirmó que el conductor estaba sufriendo un accidente cerebrovascular.

El hombre permaneció cerca de dos semanas hospitalizado y falleció durante la madrugada del jueves 19 de marzo en la Clínica Indisa.