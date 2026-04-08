Despachan ley que endurece control a evasión en transporte público en la RM

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este miércoles, en tercer trámite y por amplia mayoría, el proyecto de ley que busca fortalecer la fiscalización del pago de pasajes en el transporte público de la Región Metropolitana.

La iniciativa establece que, si una persona es sorprendida sin pagar su pasaje, deberá hacerlo con un recargo. En caso de negarse, podrá ser obligada a descender del bus o del Metro.

Además, la normativa presume evasión en quienes aborden buses por las puertas traseras, medida orientada a reforzar el control en el sistema.

El proyecto también contempla sanciones para el uso indebido de tarjetas con beneficios, como las de tarifa escolar o adulto mayor. En esos casos, se procederá a la inutilización del instrumento y será la Subsecretaría de Transportes la encargada de tramitar las denuncias y aplicar sanciones.

El impulsor de la iniciativa, el diputado independiente Carlos Bianchi, afirmó que "casi el 40% no paga sus pasajes en Santiago" y sostuvo que la ley permitirá revertir esa situación, proyectando un impacto positivo en las arcas fiscales.

La propuesta fue aprobada sin votos en contra y quedó lista para su promulgación.