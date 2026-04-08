Ministerio de Energía reingresó a Contraloría decretos retirados en marzo tras ajustes "menores"

El Ministerio de Energía reingresó a la Contraloría General de la República cinco decretos que habían sido retirados el pasado 11 de marzo, tras realizar ajustes para compatibilizarlos con cambios normativos posteriores.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó la medida en la comisión de Minería y Energía del Senado: "Se retiraron el 11 de marzo, se reintegraron ayer, están reingresados todos los decretos", señaló, precisando que se trata de "modificaciones menores".

Según publicó La Tercera, la secretaria de Estado explicó que los cambios apuntan a que los decretos "conversen con una ley que se aprobó posteriormente", con el objetivo de asegurar coherencia normativa y dar mayor certeza jurídica en su aplicación.

Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que los textos "fueron revisados exhaustivamente" por equipos técnicos y jurídicos del ministerio, y que ahora podrán continuar su tramitación para ser promulgados "con la mayor brevedad".

Entre los decretos reingresados se encuentran modificaciones al decreto supremo N°125, que regula la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como ajustes al decreto N°52 sobre el coordinador independiente del sistema.

Asimismo, se incluyen cambios al decreto N°88, relativo a los medios de generación de pequeña escala (PMGD), además de la derogación del decreto N°128 sobre centrales de bombeo sin variabilidad hidrológica.

Desde el Gobierno señalaron que estas medidas son clave para entregar certidumbre regulatoria en el sector energético.