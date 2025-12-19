Este sábado empieza a operar la primera flota de buses eléctricos articulados de Red Movilidad

Aire acondicionado, cámaras de seguridad y viajes más silenciosos tendrán desde este sábado los usuarios del recorrido 506 de Maipú a Peñalolén, quienes verán el cambio de los buses turquesa, que hasta ahora prestaban ese servicio, por buses articulados eléctricos de la marca china BYD.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que este cambio de estándar del servicio de Red Movilidad es un paso más en el posicionamiento que ha tenido Santiago en cuanto a electromovilidad, donde hoy existen de 3.676 buses eléctricos operando, un 56,5% del total de la flota.

"Estamos renovando un parque importante de nuestros buses articulados diésel, buses que han recorrido ya una cantidad importante de kilómetros, y que dejan paso ahora a nuevas unidades articuladas eléctricas, lo que es un esfuerzo importante por seguir modernizando nuestro sistema", destacó.

La autoridad añadió que estas máquinas "son relevantes porque permiten mantener un costo del sistema más acotado y al mismo tiempo poder entregar una mayor capacidad de transporte, particularmente en servicios con alta demanda, como el 506 que va desde Maipú a Peñalolén".

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, agregó que "este es un hito de la electromovilidad. Esto muestra que cuando Chile se une y hace políticas públicas de largo plazo, es posible transformar la ciudad de Santiago".

"Hoy tenemos más de 5 millones de transacciones al día, contamos con más de 3.600 buses eléctricos operando y 2.223 conductoras, todas cifras que demuestran que, sin duda, somos campeones mundiales en occidente en electromovilidad", profundizó.

Características de los buses

La nueva flota de buses eléctricos se integrará en una primera etapa al servicio 506, recorrido que figura en el segundo lugar del ranking anual de servicios con más demanda del sistema, con un promedio de 28.554 transacciones diarias en día laboral.

La empresa operadora, Metbus, detalló que el costo en energía para mover un kilómetro a un bus eléctrico es 175 pesos, mientras el costo de un bus diésel es 980 pesos.

Además, un bus articulado eléctrico, con capacidad para 140 pasajeros, rinde 0,80 km por K/watt, mientras un bus eléctrico de 12 metros, que puede transportar 90 personas, rinde 0,85 km por K/watt. Esto significa que, por solo un 6% más de costo en energía se moviliza un 67% más de pasajeros.

Humberto Franchini, gerente de Operaciones de Metbus, señaló que "nos hemos transformado en la empresa con mayor cantidad de buses eléctricos, con 950 unidades, acercándonos rápidamente a casi el 100% de la flota con buses eléctricos".

"Eso es inédito en todos los países de occidente y nos tiene muy orgullosos. Invitamos a todos los usuarios que puedan probar estos buses articulados en el servicio 506, que es el segundo servicio con más transacciones del sistema, por ende, requiere estos buses con mayor capacidad", cerró.