Felipe Ulloa, ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en infraestructura y desarrollo, conversó Gonzalo Barrera en Cooperativa en Ruta, donde anticipó que en los primeros días de marzo habrá un "colapso generalizado" del transporte en Santiago. "No vamos a tener la infraestructura suficiente para poder movilizar siete millones de personas", indicó, considerando el cierre de estaciones de Metro, como Baquedano. El experto sostuvo que "si no tenemos mayor infraestructura y no tenemos más buses, es imposible" aplacar esto.

