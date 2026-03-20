Chile es distinguido como Mejor Destino Internacional en los Forbes Travel Awards 2026

Chile fue elegido como el Mejor Destino Internacional en la primera edición de los Forbes Travel Awards, instancia que reconoce a lugares y proyectos turísticos que aportan al desarrollo de sus territorios.

El país se impuso frente a destinos como la región de Alentejo, en Portugal, y Japón, reforzando su posición como un actor relevante en la escena turística internacional.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, aseguró que "es un reconocimiento muy significativo para Chile y para todo el sector", y que "este premio refleja el trabajo conjunto que durante años han realizado el Estado, los gremios y miles de emprendedores del turismo a lo largo del país para ofrecer experiencias únicas y sostenibles".

La autoridad subrayó que durante 2025 arribaron al país más de seis millones de visitantes extranjeros, cifra que marca un incremento de 14,6% en comparación con 2024 y el mejor registro desde 2017.

Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que "con estos nuevos reconocimientos internacionales, Chile continúa consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del mundo".

Asimismo, explicó que estos resultados respaldan la estrategia de promoción que el organismo ha impulsado en el exterior, enfocada en visibilizar una oferta turística "sostenible, innovadora y de clase mundial", con el objetivo de ampliar el alcance hacia nuevos mercados y atraer visitantes con mayor nivel de gasto.

El turismo nacional también ha recibido otros reconocimientos recientes, ya que Santiago se ubicó en el cuarto lugar a nivel mundial en la categoría de viajes en solitario de los Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2026, mientras que San Pedro de Atacama alcanzó el puesto 15 entre los destinos de Sudamérica.

A esto se suma la presencia de tres propuestas chilenas en el listado World's Greatest Places 2026 de la revista TIME, que incluyó a Estancia Mercedes en Magallanes, Pared Sur Camp en Aysén y el restaurante Ephedra en la región de Antofagasta.