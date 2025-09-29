Gobierno celebra premios internacionales en turismo: "La percepción de inseguridad no es una barrera"

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, celebró en Cooperativa los cinco galardones que logró Chile en los World Travel Awards (WTA) Sudamérica 2025, que son considerados como "los Óscar del turismo" internacional.

Nuestro país se coronó en cinco categorías: Mejor destino de turismo aventura, Mejor destino romántico (por el Desierto de Atacama), Mejor destino verde, Mejor destino de naturaleza y Mejor destino de cruceros.

"Brillar de esa manera a nivel sudamericano nos tiene muy felices, porque da cuenta del país maravillo que tenemos, y que es reconocido internacionalmente", dijo Pardo a El Diario de Cooperativa.

La autoridad destacó que Chile ha ganado 11 veces como Mejor destino de turismo aventura y ocho veces como Destino Romántico. Los premios Naturaleza y Crucero significan, en cambio, que "por primera vez somos vistos de esa misma perspectiva de manera internacional".

"Chile es el país con más turistas por cantidad de habitantes"

La subsecretaria abordó, por otro lado, las críticas respecto a la infraestructura y la percepción de inseguridad, y explicó que "Chile es el país que más turistas recibe por cantidad de habitantes: tuvimos 5 millones 240 mil turistas el año pasado, y ya en lo que va del año, (van) 3 millones 200 mil".

Estas cifras reflejan que "Chile es un destino elegido: la gente elige Chile y sigue eligiéndolo, (y todo indica) la percepción de inseguridad no es una barrera para entrar al país".

"Los estudios longitudinales de Imagen Chile dan cuenta de aquello, e incluso, luego de que (los turistas) se van del país", lo hacen con "en una percepción de seguridad y de querer volver", explicó Pardo.

"Chile es un país todavía en vías de desarrollo, pero mi gran invitación es a mirar lo que sí hemos logrado y lo que nos falta por construir, que siempre va a seguir de la mano del buen trabajo que hacemos las cámaras (gremiales), (actores) públicos, privados y con la academia de por medio", concluyó.