Compra de viviendas sin IVA y más beneficios DFL2: Medidas de reactivación inmobiliaria del Ejecutivo

El Ejecutivo prepara una serie de medidas para reactivar el sector inmobiliario, con la presentación de diversos proyectos durante las próximas semanas en el Congreso.

Una de las medidas que buscan implementar es la eliminación del IVA en la compra de propiedades por 12 meses de forma transitoria, beneficio que esperan se traspase a los compradores de las más de 100 mil viviendas sin vender a nivel nacional, en medio de una desaceleración en nuevos proyectos y un acceso más restrictivo al crédito hipotecario.

Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, planteó que "hay viviendas en los niveles medios bajos que están exentas hoy día de IVA, entonces esta eliminación del IVA no les afecta. Hay que seguir atendiendo a esa población, a esa gente y esta medida ha demostrado ser de un costo prácticamente nulo para el Estado y creemos que eso debe seguir y complementarse con esta en los distintos tramos en que sí hay IVA a la vivienda, que también encarece el problema".

"No lo hemos cuantificado, porque no sabemos el alcance real del proyecto, 15 por ciento pensamos que de ninguna forma. Cuando se colocó el impuesto el alza fue mucho menor a esa, entonces eso es imposible, y dependerá también de cómo sea la estructura del proyecto, a qué tipo de viviendas afecta, el promedio tiene que ser bajo eso, porque hay muchas viviendas que no pagan IVA", añadió.

Otra de las medidas es la extensión de los beneficios del DFL2, es decir, incentivos tributarios a viviendas de menor tamaño, el que antes estaba limitado a dos propiedades de hasta 140 metros cuadrados y que ahora se extenderá a tres, pero con un máximo tamaño de 90 metros cuadrados, las que tendrán un impuesto en torno al 5 por ciento.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que "cuando uno combina la nueva ordenanza, que va a permitir hacer más viviendas por superficie y lo combina con el DFL2 ampliado esa es una herramienta de enorme poder reactivador, sobre todo si va con las medidas para que el stock que hay acá salga muy rápido, hay más de 100 mil viviendas que no se venden".

"Decirle a los que están en el mundo inmobiliario que no vamos a dejar que la cosa se tranque, porque el temor que hay es que mientras se está discutiendo la ley nadie compra nada esperando que baje el IVA. No va a ser así, la ley que se envíe va a tener una cláusula que va a ser beneficiario de esto desde que se envía la ley, de modo que no se tranque ninguna escritura", adelantó.

Además, se buscará mantener y ampliar el subsidio al crédito hipotecario, para así reducir los costos de los dividendos.