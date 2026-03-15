En qué consiste el plan de Quiroz y Kast para abordar la reconstrucción y acelerar la economía

El Presidente José Antonio Kast presentó el sábado en la localidad de Lirquén -ubicado en la comuna de Penco (Región del Biobío)- su "Plan Nacional de Reconstrucción", un megaproyecto que busca, como principales objetivos, agilizar las soluciones habitaciones en zonas afectadas por catástrofes y reactivar la economía.

Esta doble finalidad desató inmediatas críticas de la oposición, que acusa que se incluyen medidas de ajuste económico -como reducción de beneficios sociales e impuestos corporativos- usando como "pretexto" la necesidad de la reconstrucción.

"El proceso (en la regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío) costará cerca de 1.000 millones de dólares (...). El deber de Hacienda es mirar la situación en la que estamos. La situación de caja es compleja y alarmante" a raíz del déficit fiscal de 3,6% del PIB heredado del Gobierno de Boric, señaló el ministro Jorge Quiroz este domingo en el programa "Mesa Central" de Canal 13.

A continuación, se presentan los principales puntos de la iniciativa, que agrupa más de 40 medidas en cinco ejes que van desde el financiamiento para la habitabilidad hasta reformas regulatorias para acelerar inversiones:

Rebajas tributarias

El proyecto propone reducir la tasa corporativa de 27 al 23 por ciento, reintegrar el sistema tributario y eliminar el impuesto a las ganancias y el IVA a la vivienda de forma transitoria, por 12 meses.

Asimismo, busca instaurar un régimen de repatriación de capitales a fin de incentivar el retorno de recursos desde el exterior y lograr las dos metas: apoyar el financiamiento de la reconstrucción y dinamizar la actividad económica.

"Nuestro objetivo es que esto permita una reactivación (económica) rápida. Tenemos que buscar ser competitivos para la inversión", explicó Quiroz a Canal 13 al ser consultado sobre la reducción del impuesto corporativo.

"Tenemos que reaccionar y la reacción es un oficio a los demás ministerios de rebajar el gasto en 3%. Vamos a recaudar 4.000 millones de dólares", afirmó Quiroz.

Eliminación de contribuciones a adultos mayores y reducción de gratuidad a estudiantes

El proyecto también plantea eliminar las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores y limitar la gratuidad a estudiantes mayores de 30 años.

Asimismo, establece una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema, con el objetivo de evitar una mayor presión fiscal asociada a la extensión del beneficio: una demanda emblemática del movimiento estudiantil de 2011, que posteriormente hizo propia el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

Sin embargo, Quiroz afirmó en el medio citado que, para quienes ya la tienen, "la gratuidad seguirá tal como está. No se va a perder a causa de esta ley"; y aseguró que las carreras técnicas tampoco se verán afectadas por la propuesta.

"Esta medida (de limitar la gratuidad) está (recomendada) en la comisión de ajuste y gasto que propuso el exministro Marcel. Tomamos la recomendación de esa comisión, (que fue) transversal, con los directores de Presupuestos de Piñera II y Bachelet", sostuvo el nuevo jefe de la billetera fiscal.

Respecto al pago del CAE, el ministro calcula que se adeudan 550 mil millones de pesos y que, entre los deudores, "hay gente de altos ingresos". Por ello, propuso "el descuento por planillas", ya que "al país le deberían molestar las personas de altos ingresos que no están pagando. Eso le está quitando gasto social al país".

Por último, el proyecto contempla la entrega de un subsidio para proteger el empleo formal, destinado a apoyar la contratación y evitar un deterioro del mercado laboral.

Reducir la "permisología"

El Plan de Reconstrucción de Kast también apunta a destrabar proyectos de inversión, aplicando reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), reduciendo plazos y trámites en permisos sectoriales, agilizando concesiones marítimas e incluyendo compensaciones cuando el Estado anula resoluciones administrativas.

Con ello, La Moneda estima que se reducirá la incertidumbre regulatoria y se acelerará la materialización de proyectos en sectores como minería, energía e infraestructura.

Reconstrucción y gasto público

Por último, se incluyen medidas de gasto directo para enfrentar los efectos de los incendios, como una inyección adicional de 400.000 millones de pesos para reconstruir viviendas.

Asimismo, se contempla ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio y facilitar mecanismos de financiamiento complementario.

La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), aplaudió el proyecto y adelantó que en el Senado será evaluado de forma "seria y responsable".

Las críticas de la oposición: "Parte del supuesto que todo está malo"

El paquete revela la estrategia económica inicial del Gobierno: combinar estímulos a la inversión con ajustes en el gasto para recomponer las cuentas fiscales. "Tenemos que reaccionar y la reacción es un oficio a los demás ministerios de rebajar el gasto en 3%. Vamos a recaudar 4.000 millones de dólares", afirmó Quiroz.

Sin embargo, como el efecto inmediato de varias de las medidas económicas es una reducción de ingresos tributarios, la iniciativa abre el debate sobre su impacto en dicha recaudación y en el equilbrio de los recursos del Fisco.

En esta línea, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expresó: "Es un plan que parte en base a un supuesto de que está todo destruido o malo, y la verdad es que no es así. Preocupan los planteamientos en materia de rebaja de impuestos, porque cuando se bajan, ¿cómo se suple ese ingreso?", cuestionó.

"Vamos a revisarlo con mucha acuciosidad y vamos a ver qué medidas son buenas para los chilenos y chilenas y cuáles no", advirtió la senadora.

En tanto, el diputado PC Luis Cuello acusó que el proyecto "es regresivo e intenta pasar gato por liebre. No es justo ni razonable que se le quiten beneficios a quienes no pueden pagar para estudiar en la universidad y que, al mismo tiempo, se favorezca a un puñado de empresas mediante la rebaja al impuesto corporativo".

"Nos vamos a oponer a que se utilicen a las víctimas de los incendios para quitar beneficios sociales", aseveró.

"Preocupan los planteamientos en materia de rebaja de impuestos, porque cuando se bajan, ¿cómo se suple ese ingreso?", cuestionó la timonel y senadora PS, Paulina Vodanovic.

"Hay que ordenar la casa en materia fiscal", aplaude el oficialismo

En tanto, desde el oficialismo aplauden el megaproyecto. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), señaló que "hay algunas medidas que van a ser vía decreto, administrativa o regulatoria, pero hay otras que, por supuesto, requieren del trabajo serio y responsable, pensando en Chile desde el Congreso Nacional y, principalmente, del Senado, y ese es nuestro compromiso".

El diputado UDI Daniel Lilayu agregó que "las medidas anunciadas hasta ahora se ven buenas para un país que tiene que darle urgencia a la reconstrucción de viviendas para muchos compatriotas que lo perdieron todo".

Sin embargo, "también sabemos que este Gobierno tiene que ordenar la casa en materia fiscal para volver a crecer con fuerza, generar empleos, permitir que las pymes se desarrollen y focalizar el gasto en quienes más lo necesiten", indicó.