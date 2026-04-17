Gran rotura de matriz mantiene sin agua potable a vecinos en Ñuñoa

Una rotura de matriz de agua potable afecta a vecinos de la capitalina comuna de Ñuñoa desde este jueves.

Según se informó, el incidente se localiza en calle Rodrigo de Araya, cerca de Ramón Cruz, en el límite con la comuna de Macul.

En el lugar se observa una rotura de matriz que lleva varias horas con problemas, provocando que el agua se desplace por las calles hasta casi llegar a Vicuña Mackenna.

"Desde ayer en la mañana, como a las 05.30 horas, nosotros nos despertamos y ya no teníamos suministro de agua. La primera ruptura fue cerca de una cancha. Como a las 5 o 7 de la tarde tuvimos una segunda ruptura, y hoy en la mañana nos despertamos con una ruptura que está cerca del edificio donde yo vivo. Sería la tercera reparación en menos de 24 horas", relató a Cooperativa una de las vecinas afectadas.

Los habitantes del sector han expresado su preocupación por la falta de agua en las primeras horas de la jornada, momento clave para el aseo y el desplazamiento hacia los lugares de trabajo.

Hasta el momento no se registra la presencia de personal de Aguas Andinas para resolver la emergencia, que mantiene a litros y litros de agua perdiéndose por la calzada.