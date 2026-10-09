Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.4°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Sin bombos ni platillos: Kast promulgó la ley de reconstrucción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sin bombos ni platillos: Kast promulgó la ley de reconstrucción
 ATON (archivo)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Opacada por el aluvión que arrasó con sectores de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, el Presidente José Antonio Kast promulgó su proyecto estrella, la Ley de Reconstrucción.

Así lo confirmó este viernes el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, quien anunció que "en medio de este sistema frontal, el Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país".

"Esto -agregó- es una muy buena noticia que nos llena de esperanza para poder volver a reimpulsar nuestra economía, avanzar en certeza jurídica y, por supuesto, buscar el crecimiento necesario en materia de inversión y en materia de empleo".

El proyecto debe ahora esperar la toma de razón de la Contraloría. Se convertirá en ley una vez que sea sea publicado por el Diario Oficial.

Más información en instantes

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada