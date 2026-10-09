Sin bombos ni platillos: Kast promulgó la ley de reconstrucción

Opacada por el aluvión que arrasó con sectores de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, el Presidente José Antonio Kast promulgó su proyecto estrella, la Ley de Reconstrucción.

Así lo confirmó este viernes el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, quien anunció que "en medio de este sistema frontal, el Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país".

"Esto -agregó- es una muy buena noticia que nos llena de esperanza para poder volver a reimpulsar nuestra economía, avanzar en certeza jurídica y, por supuesto, buscar el crecimiento necesario en materia de inversión y en materia de empleo".

El proyecto debe ahora esperar la toma de razón de la Contraloría. Se convertirá en ley una vez que sea sea publicado por el Diario Oficial.

Más información en instantes