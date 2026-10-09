Poduje carga contra la "burrocracia" e insiste en proyecto para combatirla

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció este viernes, en Penco, que habrá solución habitacional para cerca de 900 personas que al momento de los incendios del verano vivían en condición de allegados.

Poduje explicó que quedan algunos trámites por realizar, pero ya hay un terreno adquirido y se comprarán al menos tres o cuatro más para construir las 900 soluciones habitacionales destinadas a damnificados que se congregaron en 16 comités de vivienda.

"Estamos dando solución de vivienda a familias que viven allegadas, que también son víctimas del siniestro, y que se organizaron en comités. Van a poder postular a una vivienda nueva en tres o cuatro terrenos que estamos viendo para comprar. Uno de ellos ya está listo, en (el sector de) Ríos de Chile, y eso va a permitir que las familias que están allegadas puedan tener su vivienda", destacó.

División de Reconstrucción

El arquitecto lamentó la imposibilidad de avanzar más rápido, e indicó que "el principal problema que tenemos (para esto) es la 'burrocracia'".

"Insisto con la doble r: burrocracia... Son trámites torpes que tenemos que hacer al interior del Estado, que nos demoran semanas que las familias tienen que esperar en vano", dijo.

En esta línea, insistió en una iniciativa que ha venido adelantando durante las últimas semanas: "Vamos a presentar un proyecto de ley para generar una nueva División de Reconstrucción que tenga herramientas que estén diseñadas (específicamente) para catástrofes".

"Aunque no lo crean, siendo país de catástrofes, estamos usando (en el Minvu) herramientas 'para situación normal', que tenemos que adaptar" para responder a la seguidilla constante de desastres, dijo.