Caso Factop: Se suspendió investigación contra exgerente del grupo Patio

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revisa este lunes la solicitud de reapertura del caso Factop, arista del caso Audio, luego de que las defensas de los imputados hicieran la solicitud tras la presentación de acusación por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Al principio de la audiencia, previo a que se viera la reapertura, se acordó la suspensión condicional de la investigación en contra del exgerente de operaciones del Grupo Patio Cristián Menichetti, quien está imputado por al menos dos de las aristas que están siendo investigadas en el caso.

Al exejecutivo se le dio la suspensión condicional, que significa que no puede ser formalizado por ningún delito durante el próximo año. Deberá firmar mensualmente en una comisaría en Vitacura y pagar una multa de 50 millones de pesos. Si cumple con todos estos requisitos, en un año más se suspenderá la causa en su contra.

Tras ello se comenzó a revisar la solicitud de reapertura, para sumar algunas diligencias que las defensas consideran pertinentes para la investigación, pero que el Ministerio Público hasta el momento no ha hecho y no realizó durante la investigación antes de cerrarla y presentar acusación.